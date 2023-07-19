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"Мир совершит суицид". В США раскрыли убийственный план Украины
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Подконтрольная Киеву армия испытывает кадровый голод, поэтому последним шансом для Украины остается привлечение контингента НАТО. С таким заявлением выступил на YouTube-канала... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, украина, политика, нато, скотт риттер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Подконтрольная Киеву армия испытывает кадровый голод, поэтому последним шансом для Украины остается привлечение контингента НАТО. С таким заявлением выступил на YouTube-канала Redacted бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее", — считает он.
По мнению экс-разведчика, на территории Украины молодые люди и мужчины не выходят из домов и прячутся из-за риска оказаться в военкомате прямо с улицы.
Украинские власти в отчаянии, констатирует Риттер, так как единственный для этого режима выход — втянуть в конфликт страны НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе понимают, что такой шаг станет началом Третьей мировой войны.
На прошлой неделе страны "большой семерки" на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали итоговую декларацию. Хотя текст документа в целом выражает поддержку Украине, но часть перечисленных в нем обязательств в вопросах безопасности не имеют конкретных сроков. В частности, это касается обещаний по вступлению Украины в альянс.