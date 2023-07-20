МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос почти на 510% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны. СМИ: Япония хочет частично запретить экспорт автомобилей в Россию

Так, японский импорт зерновых из РФ увеличился на 509,7%. В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7%, фруктов — на 96,8%, рыбы и рыбной продукции — на 23,4%.

В июне 2023 года Япония нарастила импорт зерновых из РФ на 445,2% по сравнению с июнем 2022 года, но сократила импорт овощей на 78,1%, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2%. В июне текущего года Япония не импортировала фрукты из РФ.

При этом за первые шесть месяцев 2023 года Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию на 815% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны.

Экспорт пластмассы в подотчетный период вырос на 1,9%. Вместе с этим Япония в январе-июне 2023 года сократила экспорт в РФ искусственного каучука на 70,3%, бумаги и изделий из нее — на 41,1%.

Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в июне 2023 года вырос на 308,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Также увеличился экспорт искусственного каучука на 128,1% и пластмассы — на 41%.

Экспорт бумаги и изделий из нее из Японии в Россию в июне 2023 года просел на 58,1%.

Также за первое полугодие Япония нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, но сократила экспорт грузовиков и автобусов, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны.

Так, общий объем экспорта транспортных средств из Японии в РФ в подотчетный период вырос на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года. В частности, экспорт легковых автомобилей вырос на 32,8%, а мотоциклов — на 12,4%. Вместе с этим экспорт грузовиков и автобусов просел на 26%.

Также в январе-июне 2023 года сократился экспорт запчастей на 52,7%.

По итогам июня текущего года Япония нарастила экспорт в Россию легковых автомобилей на 60,3%, однако сократила экспорт мотоциклов — на 9,7%, а также грузовиков и автобусов — на 20,5%. Снизился и экспорт запчастей по сравнению с июнем 2022 года — на 37,3%.

Вместе с тем в первые шесть месяцев календарного 2023 года Япония сократила импорт СПГ из России на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики.

Кроме этого, в подотчетный период просел импорт нефти на 94,2%, угля — на 73%. Сократился и объем импорта руды цветных металлов — на 54,1%, цветных металлов — на 61,9%, а также продукции из стали и железа — на 40,5%.

В июне 2023 года Япония также сократила импорт СПГ из РФ на 21,4% и угля — на 86,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Нефть и руда цветных металлов в июне из России в Японию не импортировались.

Импорт цветных металлов из РФ в Японию в июне 2023 года просел на 84%, а продукции из стали и железа — на 68,9%.

При этом Япония за полгода сократила экспорт в Россию компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны.

Так, экспорт компьютеров из Японии в РФ в подотчетный период просел на 86,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры в Россию упал на 45,8%.

Также в январе-июне 2023 года сократился экспорт компьютерных комплектующих — на 61,1%.

По итогам июня текущего года Япония сократила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры на 40% по сравнению с аналогичным месяцем годом 2022 года. Кроме этого, Япония в июне 2023 года не экспортировала в РФ компьютеры и их комплектующие.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ЯПОНИИ ИЗ РФ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2023 Г СНИЗИЛСЯ НА 48,2%, ЭКСПОРТА В РФ — 17%, СООБЩИЛ ЯПОНСКИЙ МИНФИН