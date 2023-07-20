МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американский миллиардер, глава автопроизводителя Tesla Илон Маск заявил, что не понимает современную ситуацию в мировой экономике, а также объявил о возможном снижении цен на автомобили своей компании на фоне экономической турбулентности. Маск с иронией высказался о жене Цукерберга

"В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, но на следующий день все в порядке. Я не понимаю, что, черт возьми, происходит… Хотел бы я знать", — заявил Маск во время конференц-звонка по итогам выхода финансовой отчетности Tesla за второй квартал.

На вопрос о снижении цен на автомобили Tesla глава компании ответил, что, по его мнению, мир сейчас переживает "турбулентные времена", и автопроизводителю приходится реагировать на существенное повышение учетных ставок путем урезания цены на свою продукцию, чтобы сохранить баланс спроса и производства. "Поэтому когда процентные ставки резко возрастают, мы фактически вынуждены снижать цену автомобиля, поскольку процентные платежи увеличивают его стоимость", — подытожил Маск.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.