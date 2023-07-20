МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Окончание срока действия зерновой сделки окажет огромное влияние на мировой рынок продовольствия, пришли к выводу в агентстве Bloomberg. Урсуле фон дер Ляйен указали на ее бессилие перед Россией

Транспортные потоки зерна, которые были организованы в рамках этой сделки, удерживали цены на всем рынке. Сейчас же они будут расти, а фермеры начнут сокращать площади посевов, считают эксперты.

Москва приняла решение о выходе из зерновой сделки 17 июля, это было связано с неисполнением условий той части договора, касающаяся России. При этом украинские зерновые культуры будут продолжать поступать на мировой рынок другими маршрутами.

По мнению опрошенных агентством экспертов, более дорогие логистические пути окажут негативное влияние на посадку сельхозкультур, которые должны начаться уже через несколько месяцев. Это, в свою очередь, вызовет сокращение мировых поставок в будущем.

Издание отмечает, что больше всего от сокращения поставок на мировой рынок могут пострадать такие страны, как Китай, Испания и Турция. Они являлись крупнейшими покупателями украинских продуктов питания, которые экспортировали в рамках зернового соглашения. Более бедные страны — Египет и Бангладеш — хотя и покупали меньше товаров, также находятся в сильной зависимости от этих поставок.

Как отмечали в ООН, экспорт в рамках зерновой сделки помогал увеличить мировые поставки и снизить цены, вне зависимости от конечного покупателя продукции. Теперь же цены пойдут вверх и труднее всего обеспечить свое население продовольствием будет беднейшим государствам.