МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что страны Европы не видят "свет в конце тоннеля" в вопросе контрнаступления украинских военных. Бедные, на выход. Мир считает убытки от провала зерновой сделки

"Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", — ответил представитель дипломатического ведомства на вопрос журналиста об отношении Запада к отсутствию побед Украины.

Перед стартом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Ассельборн добавил, что странам Запада ничего не остается, кроме как продолжать выделять финансирование на Украину.

"Это реальность". — отметил он.

Хотя в обычной ситуации вопрос военной помощи и боеприпасов не входит в компетенцию МИД европейских стран, сейчас задача изменилась, пояснил он.