2023-07-20T13:57:25+03:00
2023-07-20T13:57:25+03:00
2023-07-20T13:57:25+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230720/841137321.html
"Это беспросветно". Евросоюз осознал страшную правду об Украине
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что страны Европы не видят "свет в конце тоннеля" в вопросе контрнаступления украинских военных. "Это все будет... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, евросоюз, украина, политика, экономика, передача вооружения
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/88/838338840.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/88/838338840.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/88/838338839.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/88/838338839.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/88/838338827.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/88/838338827.jpg
https://1prime.ru/world/20230720/841135517.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что страны Европы не видят "свет в конце тоннеля" в вопросе контрнаступления украинских военных.
"Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля", — ответил представитель дипломатического ведомства на вопрос журналиста об отношении Запада к отсутствию побед Украины.
Перед стартом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Ассельборн добавил, что странам Запада ничего не остается, кроме как продолжать выделять финансирование на Украину.
"Это реальность". — отметил он.
Хотя в обычной ситуации вопрос военной помощи и боеприпасов не входит в компетенцию МИД европейских стран, сейчас задача изменилась, пояснил он.