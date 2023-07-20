МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear за январь-июнь получил прибыль от заблокированных санкциями российских активов порядка 1,7 миллиарда евро(почти два миллиарда долларов), отчиталась компания. "Это беспросветно". Евросоюз осознал страшную правду об Украине

Прибыль была получена в виде выплат по купонам и от погашений задолженности компаниям, оказавшимся до санкциями против России. Эти средства были зачислены на баланс Euroclear Bank. "По состоянию на конец июня 2023 года баланс Euroclear Bank увеличился на 47 миллиардов евро в годовом исчислении и составил в общей сложности 150 миллиардов евро", — отметили аналитики компании.

В результате использования средств от российских активов операционная прибыль Euroclear выросла почти в три раза по отношению к первой половине 2022 года: с 998 миллионов до 3,1 миллиарда евро.

В перечень причин роста прибыли депозитария его представители включили также диверсификацию модели работы, рост процентных ставок в Европе (после роста ставок ЕЦБ) и рост доходов от бизнеса.

Как прогнозирует совдир Euroclear, что темпы роста процентных доходов компании во второй половине текущего года замедлятся.