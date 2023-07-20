2023-07-20T16:46:40+03:00
2023-07-20T16:46:40+03:00
2023-07-20T16:46:40+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230720/841139895.html
Более 20 стран подали заявки на вступление в БРИКС, пишет СМИ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 20 стран официально подали заявки в БРИКС, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя ЮАР в блоке Анилу Сукала. "Двадцать две страны официально подали заявки, чтобы стать... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, мир, брикс, членство
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/21/840952172.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/21/840952172.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/21/840952171.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/21/840952171.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/21/840952159.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84095/21/840952159.jpg
https://1prime.ru/world/20230719/841126225.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Более 20 стран официально подали заявки в БРИКС, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя ЮАР в блоке Анилу Сукала.
"Двадцать две страны официально подали заявки, чтобы стать членами БРИКС", — подчеркивает агенство.
По словам шерпы, такое же число стран выразили готовность присоединиться к организации.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому союзу намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно данным МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.