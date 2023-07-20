МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Более 20 стран официально подали заявки в БРИКС, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя ЮАР в блоке Анилу Сукала.

"Двадцать две страны официально подали заявки, чтобы стать членами БРИКС", — подчеркивает агенство. Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

По словам шерпы, такое же число стран выразили готовность присоединиться к организации.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому союзу намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно данным МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.