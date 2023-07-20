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Доллар никак не уймется. Теперь он угрожает самым бедным
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Резкое укрепление американского доллара за прошлый год подорвало положение бедных стран за счет ослабления местных валют и спровоцировало отток капитала с развивающихся рынков в... ПРАЙМ, 20.07.2023
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, доллар, валютный рынок, развивающиеся страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Резкое укрепление американского доллара за прошлый год подорвало положение бедных стран за счет ослабления местных валют и спровоцировало отток капитала с развивающихся рынков в развитые, подсчитали эксперты Международного валютного фонда (МВФ).
Как говорится в новом докладе экспертов, реальный эффективный курс "американца" за 2022 год укрепился на 8 процентов, до рекорда за 20 лет.
В международной структуре добавили, что в среднем укрепление доллара на каждые 10 процентов влечет за собой снижение ВВП развивающихся государств через год на 1,9 процента. Что касается экономик развитых стран, то здесь укрепление доллара ощущается значитешльно меньше: ВВП сокращается только на 0,6 процента через квартал, а по прошествии года негативный эффект заканчивается.
По прогнозу МВФ, за 2023 год удар по бедным странам из-за укрепления доллара начнет корректироваться, но отскока ожидать ранее, чем через пару лет, не стоит.
Также эксперты фонда напомнили, что с января этого года "американец" потерял 13 процентов своей стоимости по отношению к корзине из шести резервных мировых валют.