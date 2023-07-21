МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Обсуждение поставок зерна с Украины спровоцировало нецензурную перепалку между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком в эфире телеканала Polsat. Об этом сообщает РИА Новости. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

Ковальский, член объединение "Суверенная Польша" — союзника правящей партии "Право и справедливость", обвинил Климчака, депутата оппозиционной Польской народной партии (ПНП), в стремлении его партии либерализовать торговлю с Украиной.

Климчак отверг обвинения, однако Ковальский напомнил, что в 2014 году правящая коалиция, куда входила ПНП, отменила таможенные пошлины для Украины, "не защитив польские интересы".

Отвечая на вопрос, что делать с украинским зерном, депутат от "Суверенной Польши" призвал закрыть для него польский рынок. Но Климчак заявил, что ныне правящая коалиция и без дополнительных призывов уже "согласилась на это".

"Я бы хотел, чтобы вы хоть раз были верны Польше", — парировал Ковальский. В ответ Климчак нецензурно потребовал от него прекратить обманывать людей, а затем заявил, что его оппонент увлекается трансвеститами из Нидерландов", а не сельским хозяйством Польши.

В ответ на очередное обвинение в разрушении аграрного сектора Климчак снова употребил нецензурное выражение.

В итоге телеведущая была вынуждена встать между политиками, чтобы разрядить обстановку.