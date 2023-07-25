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Вышел новый список богатейших людей мира по версии Forbes
Мировая экономика
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В новом списке богатейших людей мира по версии Forbes американский предприниматель Илон Маск с состоянием в $242,4 миллиарда вновь занял верхнюю строчку. Он потеснил в списке... ПРАЙМ, 25.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В новом списке богатейших людей мира по версии Forbes американский предприниматель Илон Маск с состоянием в $242,4 миллиарда вновь занял верхнюю строчку.
Он потеснил в списке главу LVMH Бернара Арно. При этом отмечается, что глава Арно опустился на второе место рейтинга в связи с потерей $2,8 миллиарда. Его состояние издание сегодня оценивает в $234,6 миллиарда.
На третьей строчке оказался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $151,5 миллиарда.