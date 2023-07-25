МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В новом списке богатейших людей мира по версии Forbes американский предприниматель Илон Маск с состоянием в $242,4 миллиарда вновь занял верхнюю строчку. Маск потерял 20 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla

Он потеснил в списке главу LVMH Бернара Арно. При этом отмечается, что глава Арно опустился на второе место рейтинга в связи с потерей $2,8 миллиарда. Его состояние издание сегодня оценивает в $234,6 миллиарда.

На третьей строчке оказался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $151,5 миллиарда.