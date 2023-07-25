БУДАПЕШТ, 25 июл — ПРАЙМ. Граничащие с Украиной страны призвали Еврокомиссию субсидировать вывоз украинского зерна по суше до европейских портов, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Венгрия и Азербайджан договорились о поставках газа, заявил Сийярто

"Важно, чтобы украинская сельхозпродукция вернулась на свои традиционные экспортные рынки и попала в нуждающиеся третьи страны. Именно поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы украинская продукция, поставляемая в европейские порты, действительно достигала развивающихся третьих стран. В противном случае легко может возникнуть ситуация, когда продукция из Украины останется в Европе, урожай, произведенный в Европе, станет непродаваемым, а развивающиеся страны удовлетворят свои потребности (продукцией) из России", — отметил Надь в Facebook*.

"Вместе с министрами сельского хозяйства прифронтовых стран мы просили в Брюсселе продлить запрет на импорт (сельхозпродуктов с Украины) до конца года. Кроме того, важно улучшить работу "коридоров солидарности" и восстановить их первоначальное назначение. Проблема остается в том, что стоимость сухопутных перевозок очень высока. Эффективно это можно решить, если ЕС, учитывая расстояние перевозок, предоставит прогрессивную финансовую поддержку на транспортные расходы", — написал Надь.

По его словам, такие субсидии позволят перевозить украинское зерно по суши в европейские порты, а оттуда в места назначения.

Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на все усилия ООН, условия сделки в отношении России не выполнялись из-за нежелания стран Запада выполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

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