МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сокращение количества иностранных лидеров на саммите "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге связано, в том числе, с наглым неприкрытым давлением США, это не помешает проведению мероприятия, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Россия поддерживает стремление Африки к прогрессу, заявил Путин

Отмечается, что в 2019 году 45 стран на саммите "Россия — Африка" из 54 представляли главы государтсв и правительств. В 2023 году на мероприятие прибыли 17 африканских лидеров.

Песков отметил, что сокращение числа прибывших на саммит глав государств во многом связано с их рабочими планами. Ожнако, по его словам, есть еще причина.

"Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов Америки, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и в попытке оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме", — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что этот возмутительный факт не помешает проведению мероприятия.

Пресс-секретарь президента России также поприветствовал прибывших в Санкт-Петербург африканских представителей.

"Мы ждем в предстоящие дни очень насыщенный саммит, продуктивный саммит", — отметил он.