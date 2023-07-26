ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Вашингтон не стремится "разъединить" экономики США и КНР, поскольку это стало бы катастрофой для двух стран и само по себе практически невозможно, заявил в среду заместитель министра финансов по международным вопросам Соединенных Штатов Джей Шамбо. Фондовые индексы США снижаются в ожидании решений ФРС

"Во-вторых, мы стремимся к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые способствуют росту и инновациям в обеих странах. Как публично заявляла министр (Джанет — ред.) Йеллен, мы не стремимся разъединить наши экономики — это стало бы катастрофой для обеих наций и практически невозможно", — сказал Шамбо по итогам состоявшейся поездки в КНР, где у него прошли встречи с должностными лицами данной страны. Высказывания чиновника приводит на своем сайте американский минфин.

По словам Шамбо, ни предпринимаемые Вашингтоном шаги по обеспечению национальной безопасности, ни попытки выстроить диверсифицированные цепочки поставок не являются усилиями по "разъединению" двух крупнейших экономик мира.

"Мы стремимся к честным и здоровым экономическим отношениям, которые принесут пользу обеим странам, а также поддержат американских работников и бизнес. Здоровая экономическая конкуренция требует, чтобы американские работники и предприятия действовали на равных условиях", — подчеркнул замглавы американского минфина.