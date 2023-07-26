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Федеральная резервная система не прогнозирует рецессию в экономике США
Мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США больше не прогнозирует рецессию в экономике, заявил глава ведомства Джером Пауэлл. "Сотрудники федерального резерва... ПРАЙМ, 26.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США больше не прогнозирует рецессию в экономике, заявил глава ведомства Джером Пауэлл.
"Сотрудники федерального резерва больше не прогнозируют рецессию", — заявил Пауэлл журналистам.
Под рецессией обычно понимается снижение ВВП как минимум два квартала подряд.
В конце июня председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что рецессия в национальной экономике все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием.
В опросе, который проводился с 30 июня по 12 июля, приняли участие 52 члена NABE. Семьдесят один процент респондентов оценил вероятность рецессии в следующие 12 месяцев в 50% или ниже, говорится в материалах ассоциации.