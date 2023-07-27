МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2023 года составила 738 миллионов долларов после убытка в 1,872 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль "Транснефти" выросла в шесть раз в первом полугодии

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,36 доллара после убытка в 3,27 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь увеличилась на 3%, до 5,05 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль eBay составила 171 миллион долларов против убытка в 531 миллион долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара против убытка в 0,95 доллара годом ранее. Скорректированный показатель прибыли на акцию достиг 1,03 доллара, прогноз составлял 0,99 доллара. Выручка компании увеличилась на 4,9%, до 2,54 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали ее в размере 2,51 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала компания ожидает выручку в размере 2,46-2,52 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию — в 0,67-0,72 доллара. Число активных покупателей по состоянию на 30 июня 2023 года составило 132 миллиона человек, что на 4,3% меньше показателя годичной давности.

Акции eBay после закрытия основных торгов в США дешевеют на 5%.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.