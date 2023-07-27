С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена российская индустриальная зона. Путин призвал переходить на расчеты в нацвалютах со странами Африки

"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке", — сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.