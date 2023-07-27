МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Конфликт вокруг Украины серьезно подкосил экономику Германии. Это, в свою очередь, отразится на судьбе украинских беженцев в этой стране, да и на самих объемах поддержки Киеву. Бывшие друзья продолжают вставлять палки в колеса США, пишут СМИ

Германия, обращает внимание автор статьи, оказалась втянута в системный кризис, который уже нанес непоправимый удар и по немецкой, и по всей европейской промышленности.

В конце мая статистическое агентство ФРГ официально заявило о том, что страна вошла в техническую рецессию, а 4 июля правительство объявило о вводе режима жесткой экономии бюджета. Как комментировал этот шаг министр финансов Кристиан Линднер, в 2023 году расходы необходимо урезать на 20 миллиардов евро.

"Глобальный кризис, весомым элементом которого является конфликт на Украине, стал пожирать гордость Германии — ее промышленность. Сейчас многие предприятия либо закрываются, либо находятся на грани краха, либо переводят свои производства в Азию — туда, где энергоносители и рабочая сила значительно дешевле", — обращает внимание издание.

Ситуация в самой экономически развитой стране Евросоюза пугает не только местный капитал или транснациональных гигантов, но и вообще любых инвесторов. И это, пишет Politico, началось не вчера: прямые иностранные инвестиции в Германию сокращаются уже пять лет подряд и достигли самого низкого уровня с 2013 года.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в результате обострения экономического кризиса и роста напряженности в мире эмиграция немецкой промышленности может приобрести необратимый характер.