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Сенат США одобрили проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год
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Сенат США в четверг одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования. В поддержку... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенат США в четверг одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку проекта бюджета объемом более $880 млрд высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11.
Палата представителей США, в свою очередь, ранее в июле одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 миллиарда.
Предполагается, что после утверждения Сенатом собственного проекта обе палаты будут обсуждать финальный вариант законопроекта. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.