МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенат США в четверг одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования. Сенат США проголосовал за запрет на продажу нефти России и Китаю

В поддержку проекта бюджета объемом более $880 млрд высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11.

Палата представителей США, в свою очередь, ранее в июле одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 миллиарда.

Предполагается, что после утверждения Сенатом собственного проекта обе палаты будут обсуждать финальный вариант законопроекта. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.