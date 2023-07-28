МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Европа сталкивается с длительным сокращением активности в промышленности: индекс деловой активности в этой сфере во многих странах региона уже почти год находится в отрицательной зоне, следует из расчетов РИА Новости на основе данных S&P Global. Экономисты объяснили это агентству взлетом цен на сырье на фоне санкций против России и ростом процентных ставок, отметив, что регион балансирует на грани рецессии. Европа осознала, чем заплатит за отказ от дешевого газа из России

Индекс деловой активности в промышленной сфере рассчитывается S&P Global на основе опросов менеджеров по закупкам в сфере промышленности и является опережающим индикатором по ВВП. Значение выше 50 указывает на рост сектора, ниже 50 — на сокращение. Некоторые экономисты выделяют еще уровни в 45 и 42 пункта: если показатели находятся ниже этих отметок в течение длительного времени, то, соответственно, идет упадок промышленности и надвигается рецессия.

Согласно данным, в целом в еврозоне показатель говорит о сокращении активности с июля прошлого года, при этом с февраля ситуация стабильно ухудшается. Так, если еще в начале года индекс находился на уровне 48,8 пункта, то уже по итогам июня 2023 года он опустился до 43,4 пункта. Это является наименьшими значениями с начала пандемии.

Самое серьезное падение среди европейских стран наблюдается в Австрии, где в июне индекс опустился до регионального минимума в 39 пунктов. На втором месте — Германия, где показатель составил 40,6 пункта. Чехия по итогам первого летнего месяца также входила в тройку антилидеров с показателем в 40,8 пункта. Во всех трех странах промышленная активность сокращается с лета прошлого года.

Наиболее длительное сокращение деловой активности в промышленности наблюдается в Польше: там последний раз индекс поднимался выше 50 пунктов в апреле прошлого года, а затем стабильно держался ниже этой отметки. С августа 2022 года уменьшается активность в промышленной сфере в Швеции, а с сентября — в Нидерландах. Более скромные по длительности сокращения наблюдаются во Франции (с февраля 2023 года), Ирландии (с марта), а также в Испании и Италии (с апреля).

Единственной страной в ЕС, в которой деловая активность в промышленной отрасли растет, стала Греция — там ситуация начала ухудшаться весной прошлого года, достигнув локального минимума в декабре 2022 года. Однако уже в феврале этого года индекс превысил отметку 50 и последние месяцы стабильно находится немного выше. В то же время самый высокий показатель среди стран региона на уровне 52,6 пункта в июне фиксировался в России, где деловая активность в промышленности растет с мая 2022 года.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

"Триггером сокращения производства послужил резкий взлет цен на сырье и производственные ресурсы в 2022 году. Далее Европа перешла к режиму экономного потребления ресурсов и сокращению производства", — прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов. Дополнительным фактором стало ужесточение монетарной политики ЕЦБ для борьбы с инфляцией: это повысило стоимость кредитов для бизнеса и населения, что в итоге снизило экономическую активность и вынудило заводы дополнительно сократить производство.

Важнейшим фактором такой динамики стали санкции и разрыв экономического сотрудничества с Россией, считают в Anderida Financial Group. "В случае любых санкций определённые трудности испытывают всегда две стороны, особенно если ранее они активно взаимодействовали. Таким образом, одной из причин таких показателей является ослабление взаимодействия западных стран с Востоком. Влияние на сектор оказала и реакция европейского регулятора на всплеск цен", — указали они.

Калянов напомнил, что Германия в первом квартале уже зафиксировала техническую рецессию. "Вероятно, эта тенденция продолжится и постепенно распространится на большинство других стран Европы. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие 2 года Европа будет сокращать производственную активность и балансировать на уровне околонулевых темпов экономического роста, стараясь не погрузится в глубокую рецессию", — заключил эксперт.