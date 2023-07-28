МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ обсуждает возможность создания единой торговой компании для выхода на рынок Африки, считает эту меру необходимой для успешной кооперации между странами, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

"Нужно делать российско-африканскую торговую компанию. Чем больше об этом думаем, тем больше понимаем, что Африка — это про комплексный подход… Нужен некий проектный офис государственный по работе с континентом для того, чтобы эта экспансия носила характер не одиночных вещей, а комплексная кооперационная программа такая", — сказал он в интервью в рамках форума "Россия — Африка".

"Это обсуждается. У нас сейчас идёт работа в принципе по актуализации внешнеэкономической деятельности", — добавил Осьмаков, отвечая на уточняющий вопрос.

Также чиновник отметил, что реализация такого проекта возможна на базе уже имеющихся институтов поддержки экспорта.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.