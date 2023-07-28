МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (длится с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 1,3% с ожидавшихся в апреле 1,4%, при этом повысил ожидания инфляции на 0,7 п.п., до 2,5% с 1,8%, говорится в сообщении регулятора. Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

Кроме того, в следующем финансовом году ЦБ Японии ожидает роста ВВП на 1,2% (как и при апрельской оценке). В 2025 году рост экономики страны ожидается на уровне 1%.

Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 1,9%, хотя в январе ожидался показатель на уровне 2%, а в 2025 финансовом году ожидается показатель в 1,6%.

При этом Банк Японии вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования — на уровне минус 0,1% — в январе 2016 года.

Регулятор также планирует покупать "необходимое" количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. В то же время ЦБ установил диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня, добавив при этом теперь, что эти границы — ориентир, а не жесткие рамки.

Регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен в месяц и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов.

Центробанк сохранит уровень непогашенных коммерческих бумаг (CP) примерно на отметке в 2 триллиона иен, а корпоративные бонды будут выкупаться прежними темпами, чтобы они вернулись к 3 триллионам иен.

ЦБ также собирается продолжить поддерживать стабильность финансирования, главным образом фирм и финансовых рынков.