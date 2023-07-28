МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) констатировал, что макроэкономические процессы в Германии можно назвать кризисом, пишет издание Die Welt. И если в других странах Европы прогнозируется выход из рецессии, то ситуация в ФРГ только ухудшается: против нее играет даже козырь в виде мощной промышленности.

"Дела настолько плохи, что даже преимущество в виде промышленности теперь наносит стране ущерб", — обращает внимание автор статьи.

МВФ прогнозирует страшный кризис в Германии. Его ощущают на разных уровнях: это подтверждают опросы менеджеров по закупкам и руководителей компаний. По их мнению, ситуацию будет достаточно сложно переломить.

"Немецкая экономика катится вниз", — констатирует аналитик конъюнктуры в DZ Bank Кристоф Свонке.

Этому есть несколько причин. И первая из них — проблема экспорта. Роста не будет: на фоне ослабления конъюнктуры в США китайский рынок так и не показал восстановления после ковида. "Лишних" товаров никому не нужно, поэтому заводы будут работать не на полные мощности, как еще несколько лет назад.

Большая гордость Германии — промышленный сектор — оказался столь же существенной проблемой. Высокие цены на электроэнергию, из-за которых производство начало сжиматься, не смогут снизиться быстро. Да и снижения можно добиться только путем выделения государственных дотаций.

Еще одной бедой становится политика Европейского Центрального банка, который, скорее всего, снова повысит ключевую ставку. Борясь таким образом с инфляцией, регулятор сделает инвестиции в бизнес еще сложнее и дороже.

На этом фоне немецким компаниям будет проще и удобнее переместить производственные мощности в США. Этот тренд не смогут перебить ни кратковременные налоговые послабления, ни дотации на электричество, ни новые реформы. "По сравнению с государственными дотациями в США все это — ничто", — делает вывод автор.

"Кроме того, на экономический рост негативно сказываются структурные изменения в энергоемких отраслях и в автомобилестроении, направленные на их адаптацию к новым условиям", — добавляет главный экономист в IKB Deutsche Industriebank Клаус Баукнехт.

Помимо сугубо экономических проблем, "ударом" для Германии может стать и чисто социальная беда. "Во все большей степени дают о себе знать демографические изменения", — напоминает Баукнехт. Это делает невозможным рост в тех секторах экономики, где задействовано большое количество сотрудников, в том числе — в строительной отрасли.

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