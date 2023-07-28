МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Страны БРИКС, создавая собственную валютную структуру, не ставят перед собой задачу ликвидировать доллар на мировой арене, это диверсификация рисков глобальной валютной системы, считает экономист Дэн Стейнбок. "Это виртуозно!" В Британии восхитились грозным российским оружием

Как рассказал эксперт в беседе с изданием Berliner Zeitung, Вашингтон сам спровоцировал новую стратегию, используя "зеленый" в качестве оружия.

Мировая экономика переживает переломный этап, считает экономист. Ситуация вокруг Украины и беспрецедентное санкционное давление на Россию сместила привычное соотношение сил в пользу американской валюты, успевшей занять позицию главного резервного денежного знака.

Группа БРИКС (куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) оказалась в авангарде создания нового экономического порядка, который претендует стать главной альтернативой сложившейся западной финансовой системе, где доминирует доллар.

"Речь идет о диверсификации валютной системы, которая соответствовала бы сегодняшней мировой экономике. С 2000-х годов мир стал быстро обретать многополярный характер. Видение мира странами БРИКС имеет для многих новых индустриальных и развивающихся государств ключевое значение", — рассуждает собеседник издания.

По его мнению, БРИКС открыт и для больших западных экономик: прямо сейчас около 20 стран хотели бы вступить в это объединение. Еще 20 — пока оценивают такой шаг.

В случае появления альтернативной Западу финансовой системы станет диверсификация валютной системы. И эта идея появилась не сейчас: еще после кризиса 2008 года глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань предлагал изменить привычную систему. Так как ЕС, Япония и США, пообещав подумать, никаких действий не предприняли, то были созданы вспомогательные, не зависящие от Запада, институты: Новый банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, китайская инициатива "Новый Шелковы путь" и планы нового валютного регулирования.

По оценке Стейнбока, появление новых валют несет только пользу. "Нынешний путь (одной главной валюты — прим. ред.) бесперспективен. Если он постепенно и в течение некоторого времени не будет скорректирован, то коренным образом будет преобразован масштабным мировым кризисом", — прогнозирует эксперт в области глобальных экономических отношений.

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