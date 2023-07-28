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"План Б". В США раскрыли единственный вариант спасения для Зеленского
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У украинского лидера Владимира Зеленского после провала контрнаступления остался только один способ спастись — сесть за стол переговоров. Об этом пишет американский журнал Time... ПРАЙМ, 28.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. У украинского лидера Владимира Зеленского после провала контрнаступления остался только один способ спастись — сесть за стол переговоров. Об этом пишет американский журнал Time.
"Перекладывание вины за этот провал уже началось", — констатирует издание и добавляет, что политики в Киеве уже начали открыто обвинять западных партнеров в неудачах.
"Он (Запад — прим. ред.) не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов", — говорится в статье.
В свою очередь американские чиновники на условиях анонимности говорят о том, что украинцы сами виновны в неудаче. Они "не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу".
По мнению издания, контрнаступление обернулось для Киева провалом, и теперь необходим "план Б". И единственным решением будет начать переговоры с Москвой и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.
Контрнаступление украинских войск на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. были брошены в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом (НАТО) и начиненные западной техникой.