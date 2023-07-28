МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. У украинского лидера Владимира Зеленского после провала контрнаступления остался только один способ спастись — сесть за стол переговоров. Об этом пишет американский журнал Time. Даже МВФ это признал! Германии не выбраться из рецессии

"Перекладывание вины за этот провал уже началось", — констатирует издание и добавляет, что политики в Киеве уже начали открыто обвинять западных партнеров в неудачах.

"Он (Запад — прим. ред.) не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов", — говорится в статье.

В свою очередь американские чиновники на условиях анонимности говорят о том, что украинцы сами виновны в неудаче. Они "не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу".

По мнению издания, контрнаступление обернулось для Киева провалом, и теперь необходим "план Б". И единственным решением будет начать переговоры с Москвой и достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.

Контрнаступление украинских войск на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. были брошены в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом (НАТО) и начиненные западной техникой.