МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в субботу проведет заключительную серию встреч с лидерами стран Африки, которые приехали на саммит в Петербург, в планах главы государства — переговоры с лидерами ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго. Путин заявил, что Россия и Африка договорились развивать сотрудничество

Саммит "Россия-Африка" стартовал 27 июля. Результатом двухдневной работы лидеров на площадке стали принятия деклараций и плана действий форума партнерства "Россия — Африка" на 2023-2026 годы.

Путин начал серию встреч за день до саммита. В частности, он уже провел переговоры с коллегами из Египта, Эритреи, ЦАР, Камеруна, Сенегала, Уганды, Мозамбика, Бурунди, Комор, Зимбабве, Эфиопии.

Глава государства во время встреч неоднократно говорил о планах России расширять сотрудничество со странами Африки. И даже признался, что в какой-то момент этому уделялось не самое должное внимание. Отмечается, что Россия заинтересована в сотрудничестве по широкому кругу вопросов: политика, экономика, гуманитарная сфера. Речь также идет о возможности подключения стран Африки к сотрудничеству со странами БРИКС.

Также между странами идет диалог по украинскому направлению. В июне ряд лидеров африканских стран приезжали в Петербург на встречу с Путиным, чтобы представить свою мирную инициативу. По итогам беседы российская сторона заявила, что отдельные пункты могут быть рассмотрены. В этот визит тема также обсуждалась на отдельной встрече.

После заключительной серии переговоров общение не закончится. Российский лидер пригласил коллег остаться в Петербурге еще на день, чтобы посетить парад Военно-морского флота РФ.