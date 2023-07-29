МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил организацию саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин оценил сотрудничество с Ливией в ОПЕК+

"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах", — отметил он.

По словам Пескова, на полях мероприятия состоялся "широкий диалог по целому ряду вопросов", включая спорт, науку, образование, медиа.

"И везде и везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что участники зафиксировали в декларации регулярное проведение такого саммита раз в три года.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.