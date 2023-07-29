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Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
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Президент России Владимир Путин высоко оценил организацию саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков, саммит "россия —африка"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил организацию саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах", — отметил он.
По словам Пескова, на полях мероприятия состоялся "широкий диалог по целому ряду вопросов", включая спорт, науку, образование, медиа.
"И везде и везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что участники зафиксировали в декларации регулярное проведение такого саммита раз в три года.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.