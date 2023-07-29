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Путин выразил уверенность в высоком уровне организации саммита БРИКС
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Саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне, Россия сделает все для поддержки председательствующей ЮАР, заявил российский лидер Владимир Путин. Президент России в субботу... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, юар, саммит брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С. ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне, Россия сделает все для поддержки председательствующей ЮАР, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент России в субботу встретился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.
Глава государства напомнил, что члены БРИКС тесно взаиможействуют в интересах углубления сотрудничества между ними.
"Уверен что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. И в этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", — сказал Путин.
В БРИКС входят Россия, ЮАР, Бразилия, Китай и Индия. В августе состоится саммит организации. Путин примет участие в мероприятии в режиме видерконференции.