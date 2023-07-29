С. ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне, Россия сделает все для поддержки председательствующей ЮАР, заявил российский лидер Владимир Путин.

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Президент России в субботу встретился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.

Глава государства напомнил, что члены БРИКС тесно взаиможействуют в интересах углубления сотрудничества между ними.

"Уверен что встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. И в этом нисколько не сомневаюсь. Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", — сказал Путин.

В БРИКС входят Россия, ЮАР, Бразилия, Китай и Индия. В августе состоится саммит организации. Путин примет участие в мероприятии в режиме видерконференции.