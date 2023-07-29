МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Семь из десяти домохозяйств Словакии оказались на грани бедности. Это — результат построения в стране "развитого капиталистического общества", которое строилось по западным лекалам последние 34 года, констатирует словакское издание Hlavné správy. Доллар никак не уймется. Теперь он угрожает самым бедным

По статистическим данным, 70 процентов домохозяйств в стране балансируют на грани бедности.

По мнению автора, обнищание граждан происходит не только в словакии, а по всей Европе. "70 процентов словацких домохозяйств столкнулись с бедностью. Они с трудом выживают из месяца в месяц, едва оплачивают счета, покупают продукты со скидкой (без нее они слишком дорогие) и все остальное", — обращает внимание издание.

Получается, что большинству граждан не в силах оплатить внезапные расходы, например, в сложной жизненной ситуации. Если возникает срочная трата, связанная со здоровьем, это становится большой проблемой. "Ремонт, отпуск, торжество, похороны, необходимая покупка нового бытового прибора, когда старый сломался… Все это становится финансовым бедствием", — перечисляется в статье.

Единственный способ разрешить финансовые трудности — залезть в долги к банкам. Закредитованность населения Словакии стало, по мнению журналиста, долговым рабством: люди едут за малоквалифицированной работой за границу, гробят свое здоровье, разрушают семьи и отношения.

"И не одни только словаки, а вся Европа обнищала, и особенно катастрофическим выдался прошлый год", — пишет автор и добавляет, что в категорию бедных уже перешли те словаки, кто раньше числился в списках "среднего класса".

"Мы уже 34 года строим развитое капиталистическое общество. Мы пожертвовали всем, что построили наши предки, и принесли это на алтарь свободного рынка", — резюмирует журналист и добавляет, что эти идеи были навязаны стране из-за границы, с Запада.

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