МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украина оказалась не готова к стратегическому поражению от российских военных, утратив доступ к Черному морю. С таким заявлением выступил в своем блоге на видеосервисе YouTube экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В Словакии констатировали обнищание граждан страны из-за Запада

"Черное море полностью заблокировано, все", — констатировал он и добавил, что украинские политики больше не могут ничего с этим сделать.

По мнению политолога, Украине перекрыли доступ к Черному морю. Это стало для президента страны Владимира Зеленского новым тяжелым стратегическим поражением.

Очередная неудача вновь показала всему миру, в том числе и западным партнерам, неспособность Зеленского как-либо изменить ситуацию для своей страны. По мнению советника Кучмы, отставка Зеленского с поста президента стала бы спасением для Украины.

"Зеленский стратегически проиграл все схватки", — резюмировал политолог.

После совершенного в ночь на 17 июля текущего года теракта на Крымском мосту российские военные наносят удары возмездия по расположенным недалеко от Одессы, Ильичевска и Николаева территориям. Там расположены производственные мощности украинских катеров-дронов, а также площадки для их хранения.