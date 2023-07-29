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В Киеве раскрыли, какое стратегическое поражение Путин нанес Зеленскому
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Украина оказалась не готова к стратегическому поражению от российских военных, утратив доступ к Черному морю. С таким заявлением выступил в своем блоге на видеосервисе YouTube... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, владимир зеленский, политика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украина оказалась не готова к стратегическому поражению от российских военных, утратив доступ к Черному морю. С таким заявлением выступил в своем блоге на видеосервисе YouTube экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Черное море полностью заблокировано, все", — констатировал он и добавил, что украинские политики больше не могут ничего с этим сделать.
По мнению политолога, Украине перекрыли доступ к Черному морю. Это стало для президента страны Владимира Зеленского новым тяжелым стратегическим поражением.
Очередная неудача вновь показала всему миру, в том числе и западным партнерам, неспособность Зеленского как-либо изменить ситуацию для своей страны. По мнению советника Кучмы, отставка Зеленского с поста президента стала бы спасением для Украины.
"Зеленский стратегически проиграл все схватки", — резюмировал политолог.
После совершенного в ночь на 17 июля текущего года теракта на Крымском мосту российские военные наносят удары возмездия по расположенным недалеко от Одессы, Ильичевска и Николаева территориям. Там расположены производственные мощности украинских катеров-дронов, а также площадки для их хранения.