МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украина по итогам спецоперации окажется в плачевном положении, делает прогноз в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies американский экс-дипломат Час Фриман. В Киеве раскрыли, какое стратегическое поражение Путин нанес Зеленскому

При этом Киев будет вынужден соблюдать нейтралитет, которого требовала Москва еще до начала конфликта, считает он.

"Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения", — отметил Фриман.

По его мнению, Украина утратит и выход к Черному морю. "Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета", — рассуждает о международном положении Украины бывший представитель дипломатического ведомства США.

Он особо обратил внимание на то, что Украине придется держать нейтралитет, потому что ее не возьмут в блок НАТО.

Это означает, подчеркнул собеседник канала, что все понесенные Украиной потери — напрасны.