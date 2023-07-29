2023-07-29T17:32:10+03:00
2023-07-29T17:32:10+03:00
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“Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду
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Украина по итогам спецоперации окажется в плачевном положении, делает прогноз в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies американский экс-дипломат Час Фриман. При этом Киев... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, сша, политика, конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украина по итогам спецоперации окажется в плачевном положении, делает прогноз в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies американский экс-дипломат Час Фриман.
При этом Киев будет вынужден соблюдать нейтралитет, которого требовала Москва еще до начала конфликта, считает он.
"Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения", — отметил Фриман.
По его мнению, Украина утратит и выход к Черному морю. "Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета", — рассуждает о международном положении Украины бывший представитель дипломатического ведомства США.
Он особо обратил внимание на то, что Украине придется держать нейтралитет, потому что ее не возьмут в блок НАТО.
Это означает, подчеркнул собеседник канала, что все понесенные Украиной потери — напрасны.