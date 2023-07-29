МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Немецкое оборонное ведомство в очередной раз отказалось передавать ВСУ авиационные крылатые ракеты Taurus. Как сообщает

немецкая информационная программа Tagesschau, снабжение украинских военных не было одобрено, несмотря на уговоры посла Украины Алексея Макеева. “Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду

"Мы очень рассчитываем на поставку ракет Taurus. Я надеюсь, на этот раз дебаты не будут такими долгими", — комментировал обсуждение военной помощи Киеву Макеев.

Как пояснил в беседе с немецким СМИ представитель партии ХДС Кизеветтер, бундесвер имеет порядка 600 систем Taurus, из которых 450 не могут быть использованы в реальной обстановке. Их можно было бы модернизировать для переправки на Украину.

Однако в самом Министерстве обороны Германии в очередной раз заявили, что поставок не будет. Министр обороны Борис Писториус четко заявил: поставки не будет.

На вопрос прессы о причинах такого однозначного решения представитель оборонного ведомства Германии не ответил.

Ранее в июле представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт говорил о том, что киевские власти просили Берлин поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus. Но запрос на начало месяца все еще находится на проверке.