2023-07-29T18:06:31+03:00
2023-07-29T18:06:31+03:00
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Германия одним решением подставила Украину, сообщают СМИ
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Немецкое оборонное ведомство в очередной раз отказалось передавать ВСУ авиационные крылатые ракеты Taurus. Как сообщает немецкая информационная программа Tagesschau, снабжение... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, германия, украина, политика, финансирование, внешнее финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Немецкое оборонное ведомство в очередной раз отказалось передавать ВСУ авиационные крылатые ракеты Taurus. Как сообщает
немецкая информационная программа Tagesschau, снабжение украинских военных не было одобрено, несмотря на уговоры посла Украины Алексея Макеева.
"Мы очень рассчитываем на поставку ракет Taurus. Я надеюсь, на этот раз дебаты не будут такими долгими", — комментировал обсуждение военной помощи Киеву Макеев.
Как пояснил в беседе с немецким СМИ представитель партии ХДС Кизеветтер, бундесвер имеет порядка 600 систем Taurus, из которых 450 не могут быть использованы в реальной обстановке. Их можно было бы модернизировать для переправки на Украину.
Однако в самом Министерстве обороны Германии в очередной раз заявили, что поставок не будет. Министр обороны Борис Писториус четко заявил: поставки не будет.
На вопрос прессы о причинах такого однозначного решения представитель оборонного ведомства Германии не ответил.
Ранее в июле представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт говорил о том, что киевские власти просили Берлин поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus. Но запрос на начало месяца все еще находится на проверке.