МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Запад "плевать хотел" на интересы нуждающихся стран, а поставки украинского зерна на мировые рынки — это прикрытие, деньги получали трейдеры, которые "наварили как следует", заявил президент РФ Владимир Путин. Глава Афросоюза призвал услышать российские условия к зерновой сделке

"Я даже не знаю, как это объяснить. Я вчера и африканских друзей спросил: "Кто-то может объяснить, почему?" Нет. Просто иррациональное поведение (Запада — ред.), потому что российское (удобрение в портах Прибалтики, которое не отпускают — ред.). Но это говорит о чем? О том, что они плевать хотели на интересы нуждающихся и беднейших стран. На самом деле плевать хотели", — сказал Путин на встрече с представителями СМИ.

По словам президента, все остальное, в том числе и связанное с поставками на мировые рынки украинского зерна, — это только прикрытие.

"Но это вдвойне аморально. А кто получил деньги основные от поставок украинского зерна? Кто? Крупные компании-трейдеры. Они наварили как следует, потому что брали со скидкой, покупали. А продавали по более-менее нормальной цене в благополучные страны. Причем здесь интересы голодающих народов? Да нет ничего общего", — отметил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресс а и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.