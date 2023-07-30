МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм. США предоставят военную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов

На митинге в Пенсильвании он сослался на всплывшие недавно показания информатора ФБР, который утверждал, что украинская энергетическая компания Burisma была готова заплатить Байдену и его сыну Хантеру 10 миллионов долларов за помощь в решении своих проблем.

"Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины, которая, по-видимому, платила его семье все эти миллионы долларов", — сказал Трамп.

"В свете этой информации конгресс США должен отказаться санкционировать хотя бы один дополнительный платеж из наших опустошенных запасов", — добавил он.

Трамп заявил, что ФБР, министерство юстиции и налоговое управление США должны представить на суд общественности все улики, какие у них есть по поводу "коррумпированных сделок криминальной семьи Байденов". "Мы должны знать, и общественность заслуживает знать", — сказал он.

Сам Байден настаивает на невиновности своего сына, который был членом правления Burisma, он утверждает, что не был в курсе его деловых связей за рубежом. За их расследование в преддверии выборов взялось республиканское большинство в палате представителей конгресса, где уже поговаривают о перспективах импичмента.

Трамп также призвал конгресс "немедленно проголосовать и заблокировать решение Байдена о призыве резервистских сил". "Мы посылаем сейчас войска в Европу сражаться, мы посылаем войска подпитывать этот раскручивающийся конфликт (на Украине). Жизнь ни одного американца не должна подвергаться опасности из-за того, что… Джо Байдену незаконно платили", — сказал Трамп.

Белый дом настаивает на том, что американские войска не принимают участия в конфликте на Украине и не будут этого делать.

Вместе с тем Трамп заявил, что стоит ладить с Россией, у которой больше ядерного оружия, чем у американцев.

"Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его (президента РФ Владимира Путина)… ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?" — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания.

Он добавил, что из-за конфликта на Украине США сейчас "находятся в очень глупой и опасной позиции". Трамп попутно раскритиковал нынешнюю американскую администрацию за то, что она выделяет на поддержку украинцев в разы больше Европы — 200 миллиардов долларов, по его словам, против 25 миллиардов.

"Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?" — спросил экс-президент.

Он вновь пообещал в случае избрания президентом в будущем году за 24 часа остановить украинский конфликт и заявил, что при нем такого бы никогда не случилось.

"Я много с ним (Путиным) говорил об этом. Я говорил: "Владимир, не делай этого". А потом я сказал ему вещи, которые вы не захотите знать. "Вам будет настолько плохо, если вы это сделаете", — утверждает Трамп.

"Он мне сказал: "Вы это не сделаете". Я сказал: "Нет, сделаю". Он сказал: "Вы это не сделаете". Я сказал: "Нет, сделаю, сделаю, говорю вам". И он мне не поверил, но знаете что? Он поверил мне на 10%. И это все, что нам было нужно", — рассказал он.