МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Политическая команда бывшего президента США Дональда Трампа потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки для защиты Трампа, его советников и других лиц в первой половине 2023 года, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. СМИ узнали сумму заработка Трампа от выступлений после ухода из Белого дома

Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США".

"В понедельник комитет политических действий бывшего президента должен представить отчет о тратах, указывающий на почти 40,2 миллиона долларов судебных расходов", — отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, знакомые с содержанием документа.

По данным Wall Street Journal со ссылкой на поданные ранее федеральные документы, эта сумма превышает все расходы, которые команда понесла во время президентской кампании Трампа в 2024 году.

"В результате постпрезидентские юридические расходы комитета составят около 56 миллионов долларов, поскольку Трампу грозит федеральное обвинение во Флориде, в Нью-Йорке и перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и штате Джорджия", — отмечает газета.

Как отмечает газета со ссылкой на советников Трампа, расходы на предоставление адвокатов десяткам людей будут "расти как грибы" по мере продолжения расследований и судебных процессов.

В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.