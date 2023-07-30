Wall Street Journal: судебные издержки команды Трампа превысили 40 миллионов долларов
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Политическая команда бывшего президента США Дональда Трампа потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки для защиты Трампа, его советников и других лиц в первой половине 2023 года, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Накануне Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США".
"В понедельник комитет политических действий бывшего президента должен представить отчет о тратах, указывающий на почти 40,2 миллиона долларов судебных расходов", — отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, знакомые с содержанием документа.
По данным Wall Street Journal со ссылкой на поданные ранее федеральные документы, эта сумма превышает все расходы, которые команда понесла во время президентской кампании Трампа в 2024 году.
"В результате постпрезидентские юридические расходы комитета составят около 56 миллионов долларов, поскольку Трампу грозит федеральное обвинение во Флориде, в Нью-Йорке и перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и штате Джорджия", — отмечает газета.
Как отмечает газета со ссылкой на советников Трампа, расходы на предоставление адвокатов десяткам людей будут "расти как грибы" по мере продолжения расследований и судебных процессов.
В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.
https://1prime.ru/world/20230730/841230622.html