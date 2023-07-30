2023-07-30T11:40:22+03:00
2023-07-30T12:19:37+03:00
2023-07-30T11:40:22+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230730/841231998.html
"Исключительная мощь". В США назвали самое опасное оружие России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американские журналисты, специализирующиеся на военной тематике, назвали самым опасным российским оружием истребитель Су-57. Как отмечается в статье для Military Watch, боевой... ПРАЙМ, 30.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, су-57, вооружение, армия, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/19/841231975.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/19/841231975.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/19/841231974.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/19/841231974.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/19/841231962.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84123/19/841231962.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американские журналисты, специализирующиеся на военной тематике, назвали самым опасным российским оружием истребитель Су-57. Как отмечается в статье для Military Watch, боевой самолет пятого поколения является самым страшным преимуществом ВКС России.
"Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М", — говорится в материале.,
они отметили и важность доступа к большому спектру разновидностей крылатых ракет. В ближайшем будущем на вооружение поступят гиперзвуковые ракеты, что также прибавит уверенности ВКС России.
Российский истребитель Су-57 активно используется в конфликте. Армия использует эти самолеты против ВСУ.
Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее сообщил о намерении наращивать объемы поставок истребителей пятого поколения в армию.