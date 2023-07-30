МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американские журналисты, специализирующиеся на военной тематике, назвали самым опасным российским оружием истребитель Су-57. Как отмечается в статье для Military Watch, боевой самолет пятого поколения является самым страшным преимуществом ВКС России.

"Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М", — говорится в материале.,

они отметили и важность доступа к большому спектру разновидностей крылатых ракет. В ближайшем будущем на вооружение поступят гиперзвуковые ракеты, что также прибавит уверенности ВКС России.

Российский истребитель Су-57 активно используется в конфликте. Армия использует эти самолеты против ВСУ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее сообщил о намерении наращивать объемы поставок истребителей пятого поколения в армию.