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"Путина не разозлить". В Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву
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Киевский режим не сможет вывести из равновесия российского президента Владимира Путина, ведя террористические атаки на фоне провалов на фронте. Об этом в своем Twitter пишет... ПРАЙМ, 30.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, москва-сити, москва, украина, россия, теракт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Киевский режим не сможет вывести из равновесия российского президента Владимира Путина, ведя террористические атаки на фоне провалов на фронте. Об этом в своем Twitter пишет украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Он прокомментировал ситуацию с повреждением гражданской инфраструктуры в "Москва-Сити" в ночь на воскресенье при помощи украинских беспилотников.
Он отметил, что повреждение коммерческого здания в Москве на фоне того, как уже два месяца на фронте идет безуспешное контрнаступление не выглядит оправданным. После атаки на мирный Крымский мост Киев совершил еще один теракт в России. "Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина", — считает режиссер.
Лопатенок отметил также, что Зеленский в своих попытках пошатнуть непоколебимую позицию Путина не сумел добиться желаемого.
"С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин — государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу", — делает вывод он.
В ночь на 30 июля киевский режим совершил попытку теракта в Москве. Три беспилотника были нацелены на деловой центр "Москва-сити". Один БПЛА сбили системами ПВО, два других были подавлены комплексами РЭБ.