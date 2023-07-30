МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Киевский режим не сможет вывести из равновесия российского президента Владимира Путина, ведя террористические атаки на фоне провалов на фронте. Об этом в своем Twitter пишет украинский режиссер Игорь Лопатенок. Специалисты оценивают ущерб башне в Москва-Сити, сообщил источник

Он прокомментировал ситуацию с повреждением гражданской инфраструктуры в "Москва-Сити" в ночь на воскресенье при помощи украинских беспилотников.

Он отметил, что повреждение коммерческого здания в Москве на фоне того, как уже два месяца на фронте идет безуспешное контрнаступление не выглядит оправданным. После атаки на мирный Крымский мост Киев совершил еще один теракт в России. "Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина", — считает режиссер.

Лопатенок отметил также, что Зеленский в своих попытках пошатнуть непоколебимую позицию Путина не сумел добиться желаемого.

"С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин — государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу", — делает вывод он.

В ночь на 30 июля киевский режим совершил попытку теракта в Москве. Три беспилотника были нацелены на деловой центр "Москва-сити". Один БПЛА сбили системами ПВО, два других были подавлены комплексами РЭБ.