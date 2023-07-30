Бывший советник Кучмы Соскин: Украине грозит гражданская война из-за поведения Зеленского
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на пороге гражданской войны в стране, заявил в эфире YouTube экс-советник первого украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
По мнению политолога, это произойдет, если действующий политический лидер продолжит незаконно удерживать власть в Киеве.
"Если они (политическая элита — прим. ред.) будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне", — прогнозирует Соскин.
Он считает также, что продолжает Зеленский удерживать власть в Киеве неконституционными методами. Это связано с тем, что введенное президентом военное положение на Украине не дает провести всеобщие выборы.
Соскин считает, что невозможность проведения выборов вкупе с принудительным призывом в ряды ВСУ приведет к разрушительной гражданской войне.
"Они поставили себя вне конституции, вне закона. Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной", — добавил он.
А если власть получена нелегитимными методами, то она вне закона, предупреждает политолог и добавляет, что в такой ситуации любой украинец "в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников".
Ранее Соскин украинские политики, потеряв свободные выходы к Черному морю, оказались не готовы к стратегическому поражению от российских военных.
"Черное море полностью заблокировано, все", — констатировал он и добавил, что для Зеленского это стало новым тяжелым стратегическим поражением.
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