МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на пороге гражданской войны в стране, заявил в эфире YouTube экс-советник первого украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. "Путина не разозлить". В Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву

По мнению политолога, это произойдет, если действующий политический лидер продолжит незаконно удерживать власть в Киеве.

"Если они (политическая элита — прим. ред.) будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне", — прогнозирует Соскин.

Он считает также, что продолжает Зеленский удерживать власть в Киеве неконституционными методами. Это связано с тем, что введенное президентом военное положение на Украине не дает провести всеобщие выборы.

Соскин считает, что невозможность проведения выборов вкупе с принудительным призывом в ряды ВСУ приведет к разрушительной гражданской войне.

"Они поставили себя вне конституции, вне закона. Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной", — добавил он.

А если власть получена нелегитимными методами, то она вне закона, предупреждает политолог и добавляет, что в такой ситуации любой украинец "в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников".

Ранее Соскин украинские политики, потеряв свободные выходы к Черному морю, оказались не готовы к стратегическому поражению от российских военных.

"Черное море полностью заблокировано, все", — констатировал он и добавил, что для Зеленского это стало новым тяжелым стратегическим поражением.