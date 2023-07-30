МОСКВА, 30 июля — ПРАЙМ. Закон о невозможности переговоров с Россией, который был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, не нашел поддержки у читателей британского издания Daily Mail. По их мнению, Киев не готов решать серьезную проблему и ситуация скоро перекинется на другие страны. "Будет война". Зеленского предупредили о угрозе внутри страны

Под публикацией сообщения о том, что Зеленский принял закон о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, британцы оставили большое количество возмущенных комментариев.

В то время, как Путин заявил о готовности Москвы к диалогу, в Киеве принимают декрет, запрещающий дипломатические контакты. "Спекулянт и жулик Зеленский наслаждается денежными потоками, идущими с Запада для продолжения войны", — прокомментировал новости один из пользователей новостного портала.

Другой читатель напомнил о том, что мирное соглашение не будет вязяться с политикой стран запада по переосвоению региона.

"Путин хочет решить вопрос дипломатическим путем, однако Зеленскому, кажется, больше интересно выпрашивать деньги и оружие у Запада", — считают другие читатели.

Участники дискуссии пришли к выводу, что это не самостоятельное решение президента Украины: Зеленский должен был проконсультироваться со своим боссом Джо Байденом.

"Никто не будет платить Зеленскому за мирные переговоры", — отметил еще один пользователь и добавил, что "поляков отправят на убой следующими".