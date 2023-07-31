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2023
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Рост ВВП еврозоны замедлился на 0,6 процента, сообщило статагенство
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Совокупный ВВП 20 стран еврозоны в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%, сообщило европейское статистическое... ПРАЙМ, 31.07.2023
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, евросоюз, ввп, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 20 стран еврозоны в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатели на уровне 0,5% и 0,2% соответственно.
В годовом выражении рост ВВП еврозоны за первый квартал составил 1,1%, в квартальном выражении наблюдалась нулевая динамика.
В свою очередь совокупный ВВП 27 стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, вырос на 0,5% в годовом выражении, а в квартальном — продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а квартальный — на 0,2%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост наблюдался в Ирландии (+3,3%) и Литве (+2,8%), а самое сильное снижение было зафиксировано в Швеции (-1,5%).