МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Объекты добычи и переработки никеля в Новой Каледонии, заморской территории Франции, ждет закрытие в случае, если не будут приняты кардинальные меры по их поддержке, следует из отчета, представленного во вторник премьер-министру Франции Элизабет Борн. Франция ни от кого не зависит в плане ядерного топлива, говорит оператор

"Без нового вмешательства частных игроков и государственной власти, несмотря на недавнюю массивную поддержку, закрытие некоторых объектов представляется в настоящее время неизбежным", — говорится в тексте отчета Генеральной инспекции по финансам.

Сложившаяся ситуация вызывает опасения в том числе из-за того, что ЕС покрывает лишь 10-25% собственных потребностей в никеле для аккумуляторов добычей этого металла в пределах Европы, пишут авторы отчета.

Кроме того, отмечают они, положение производителей никеля в Новой Каледонии усугубляет конкуренция со стороны Индонезии, где производство металла зачастую дешевле в силу менее дорогостоящей электроэнергии и рабочей силы. При этом 90% объектов производства промежуточных продуктов никеля в Индонезии контролирует Китай, говорится в отчете. Власти Парижа предложили горожанам научиться жить с крысами

В случае дальнейшего усиления Индонезии и Китая на рынке никеля поставки металла в ЕС могут быть поставлены под угрозы из-за возможного введения ограничений со стороны этих стран, отмечают авторы отчета.

Ранее в ходе визита в Вануату Эммануэль Макрон осудил "хищничество мощных держав" в Индо-Тихоокеанском регионе и сообщил, Франция намерена выстроить новую "вовлеченность" и усилить присутствие в регионе.