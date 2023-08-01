СТАМБУЛ, 1 авг — ПРАЙМ. Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны, сообщило министерство торговли Турции. Египет и Турция договорились нарастить товарооборот

Ведомство привело статистику Международного совета по оливкам (IUC), согласно которой из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире снизилось на 20%, в первую очередь за счет Италии и Испании, а в Турции оно возросло на 62%. Также, отмечает министерство, экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль нынешнего увеличился на 240% и составил 136,5 тысячи тонн.

Отмечается, что из-за роста экспорта цены на масло значительно выросли и в самой Турции — на 102%.

Минторг отмечает, что ввиду высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах-членах ЕС в "крайне небольших" количествах. "Однако Италия и Испания перерабатывают поставленное нашей страной масло оптом и в бочках и затем продают их в третьи страны (под своими брендами — прим. ред.). С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию — в 44 раза", — сообщает министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе.

"Вновь оценив вышеперечисленные обстоятельства, министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая — до 1 ноября 2023 года", — сообщило ведомство.