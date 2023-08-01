МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. ЮАР стремится убедить Россию вновь обратиться к зерновой сделке, а также взаимодействует с соответствующими сторонами для ее возобновления, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Мы также прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону обратиться к сделке по черноморскому зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, обеспечивающее открытие черноморской инициативы", — приводит слова министра иностранных дел агентство Блумберг.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.