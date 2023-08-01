2023-08-01T23:30:28+03:00
2023-08-01T23:30:28+03:00
2023-08-01T23:30:28+03:00
2023
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Аналитики подсчитали, какие потери несет экономика США из-за жары
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ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Потери американской экономики из-за усиления жары в стране составляют порядка 100 миллиардов долларов ежегодно, а к 2030 году могут удвоиться, сообщает... ПРАЙМ, 01.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Потери американской экономики из-за усиления жары в стране составляют порядка 100 миллиардов долларов ежегодно, а к 2030 году могут удвоиться, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные исследовательского центра Adrienne-Arsht Rockefeller Foundation Resilience Center.
"Недавнее исследование Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center оценило, что высокая жара обходится США в 100 миллиардов долларов ежегодно из-за сниженной производительности, цифра, как ожидается, удвоится к 2030 году", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, указанный прогноз не включает в себя снижение доходов экономики от туризма, а также рост издержек на медицинские расходы и электроэнергию.