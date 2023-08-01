ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Потери американской экономики из-за усиления жары в стране составляют порядка 100 миллиардов долларов ежегодно, а к 2030 году могут удвоиться, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные исследовательского центра Adrienne-Arsht Rockefeller Foundation Resilience Center. Цена пшеницы в США упала ниже уровня даты остановки зерновой сделки

"Недавнее исследование Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center оценило, что высокая жара обходится США в 100 миллиардов долларов ежегодно из-за сниженной производительности, цифра, как ожидается, удвоится к 2030 году", — говорится в публикации.

Как отмечает издание, указанный прогноз не включает в себя снижение доходов экономики от туризма, а также рост издержек на медицинские расходы и электроэнергию.