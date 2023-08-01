МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но после выполнения условий для России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

"Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России", — сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация и готова ли Москва вернуться к переговорам по возобновлению сделки.

Постпред США при ООН заявила ранее, что "Штатам сообщили" о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению зерновой сделки.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.