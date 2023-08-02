ТОКИО, 2 авг — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Японии, расширяющий список запрещенных к ввозу в Россию товаров, включает 758 новых позиций, такие данные министерство экономики страны обнародовало в среду. Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

Дополнительные виды были внесены в 45 из 47 категорий товаров, по которым Япония уже вводила запрет на экспорт. О санкциях было заявлено в прошлую пятницу, в среду стали известны конкретные наименования с таможенными кодами. Запрет вступит в силу 9 августа.

В частности, это автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, различные виды фото- и кинопленки, впервые список пополнился такими видами товара как бывшая в употреблении одежда, чертежи и схемы или все виды макулатуры.

Ранее сообщалось, что под запрет попадает экспорт извести и грунта, например, гашеной извести; хлорат натрия и перекись водорода; краски, пигменты и красители, например, краска для печати; смазочные материалы, например, для обработки тканей, кожи и меха; денатурированный крахмал и клей.

В этот же список помимо материалов для фото- и киносъемки, например, светочувствительной фотопленки, внесена продукция химической промышленности, например, катализаторы реакции; пластмассы и пластмассовые изделия, например, акриловые полимеры; резина и резиновые изделия, например, шины для крупногабаритных автомобилей.

Запрещены к экспорту дерево и изделия из него, например, клееная фанера и фанерные панели; изделия из натуральной и конденсированной пробки; древесная масса, целлюлоза и макулатура; бумага и картон, например, крафт-бумага; чертежи и схемы; овечья шерсть и шерсть животных и изделия из них; хлопок и изделия из него; пряжа из растительных волокон и бумажных нитей; искусственные волокна и изделия из них, а также подержанная одежда и текстиль. Япония нарастила импорт зерновых из России почти на 510 процентов

Под запрет попадает и камень, гипс, цемент, керамические изделия, стекло и стеклянные изделия, а также сталь, изделия и детали из нее. В список включена и медь, например, медная проволока, никель, алюминий, свинец, цинк, олово и изделия из них, а также изделия из недрагоценных металлов, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог.

Запрещено экспортировать транспортные средства и детали к ним, например, автомобили и дизельные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, гибридные автомобили, электромобили, яхты, прогулочные или спортивные суда; оптическое и измерительное оборудование; мебель и сборные дома.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.