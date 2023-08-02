МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство России предложило создать специальный фонд для поддержки частных инвестиций российских компаний в Африке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече президента России Владимира Путина с членами кабинета министров. Решетников предложил воссоздать департамент по работе со странами Африки

Докладывая президенту итоги завершившегося форума "Россия-Африка", Решетников отметил, что поддерживать активное развитие континента невозможно только за счет накопленных там ресурсов, нужны и прямые инвестиции, в том числе нужно наращивать и российские.

"Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук направил в ваш адрес предложения о создании специального инвестиционного фонда, который поддержит частные инвестиции наших компаний. Предстоит развивать существующие механизмы по поддержке инвестиций, в том числе и концессии, индустриальные кластеры. Здесь яркий пример — российская промышленная зона в Египте", — сказал Решетников.

"Все решения готовим только с учетом защиты и дополнительных гарантий безопасности инвестиций. У нас на сегодня заключены шесть межгосударственных соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, но этого, конечно, недостаточно. У нас сейчас еще два соглашения в работе — и будем дальше эту практику наращивать", — продолжил глава Минэкономразвития. По его словам, необходимо также ускорить работу по заключению соглашений об избежании двойного налогообложения. Путин призвал расширять экономическое сотрудничество со странами Африки

В целом, по словам Решетникова, почти две трети товарооборота России со странами континента в прошлом году пришлось на 6 стран Северной Африки (из 54-х стран на континенте).

"Важно интенсифицировать контакты и с другими государствами. Решать эту задачу будем, наращивая страховую поддержку поставок по линии "ЭКСАРа", нашего государственного института развития экспорта. Занимаясь вопросами подключения африканских банков к российской системе передачи финансовых сообщений, выстраивая независимую финансовую, платежную инфраструктуру, и развивая механизм соглашений о свободной торговле. Вместе с коллегами из ЕАЭС мы сейчас ведем переговоры с Египтом и прорабатываем вопрос с Алжиром, Марокко и Тунисом", — продолжил министр.

Он добавил, что для развития торговли прорабатывается вопрос размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки. "Это будет одним из продолжений коридора Север-Юг", — заключил глава МЭР.