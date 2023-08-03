СТАМБУЛ, 3 авг — ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что ожидает снижения инфляции в стране с середины 2024 года, сейчас экономика страны переживает переходный период. Турция приложит усилия для возобновления зерновой сделки, заверил Эрдоган

Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8% с 38,2% в июне, сообщило в четверг Бюро статистики Турции (TUIK).

По словам министра, такие показатели инфляции соответствуют ожиданиям рынка и вызваны в том числе влиянием фискальных мер, увеличения зарплат и ситуации с курсом валют. "Мы сейчас в переходном периоде, цель которого — стабилизация цен и дезинфляция. Годовая инфляция начнет снижаться с середины 2024 года в результате позитивного эффекта монетарной политики", — написал Шимшек в Twitter.

Министр напомнил, что цель властей — уменьшение показателей инфляции до однозначных цифр в среднесрочном периоде.

По данным TUIK, наибольший рост цен за год — более 82% — зафиксирован на проживание в отелях и рестораны, а наименьший — на недвижимость. При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что годовой показатель инфляции в июле превысил 122%.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%, сообщила в конце июля председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Центробанк в июне впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.