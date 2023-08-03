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Евросоюз расширил санкции на экспорт товаров в Белоруссию
Мировая экономика
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Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров, используемых в авиации и космической отрасли, сообщила Еврокомиссия. "Совет (ЕС) вводит... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, ес, санкции, ек, экспорт, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров, используемых в авиации и космической отрасли, сообщила Еврокомиссия.
"Совет (ЕС) вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", — говорится в заявлении Еврокомиссии, касающемся принятого в четверг решения Совета ЕС расширить санкции против Белоруссии.
Также Еврокомиссия расширила санкции на экспорт в страну высокочувствительных товаров и технологий, способствующих её военному и технологическому совершенствованию, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Еврокомиссии.