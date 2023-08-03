МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров, используемых в авиации и космической отрасли, сообщила Еврокомиссия. Белоруссия определила порядок применения мер против недружественных стран

"Совет (ЕС) вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", — говорится в заявлении Еврокомиссии, касающемся принятого в четверг решения Совета ЕС расширить санкции против Белоруссии.

Также Еврокомиссия расширила санкции на экспорт в страну высокочувствительных товаров и технологий, способствующих её военному и технологическому совершенствованию, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Еврокомиссии.