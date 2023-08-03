МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Шансы Боливии присоединиться к БРИКС хорошие, но не в первую волну, высказал РИА Новости мнение доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. Песков оценил возможнось введения единой валюты БРИКС

Как отметил эксперт, отношения Боливии с Россией и Китаем достаточно хорошие, с ЮАР — ровные. В экономическом плане, подчеркнул профессор, у Боливии больше шансов присоединиться к БРИКС, чем у Кубы и Эфиопии.

"Боливия в целом обладает достаточно устойчивым авторитетом среди многих государств, но мне кажется, что она все равно будет далеко не в первых рядах вступивших. Более вероятный вариант, когда Боливия в той или иной форме присоединится к деятельности Нового банка развития БРИКС, потому что это тоже будет давать возможность определенного финансирования проектов. И это проще, для этого не обязательно потребуется согласие всех пяти стран БРИКС", — добавил Хейфец.

Ранее Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС. Страна также примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа.