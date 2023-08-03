МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Лидеры семи африканских стран и президент России Владимир Путин призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, говорится в совместном заявлении, опубликованном офисом главы ЮАР Сирила Рамафосы. Путин призвал расширять экономическое сотрудничество со странами Африки

Как отмечается, лидеры семи стран и президент РФ обсудили африканскую мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля.

"Лидеры призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит в полном объеме возобновить реализацию черноморской инициативы генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", — говорится в заявлении.

Лидеры семи стран и президент России в ходе обсуждения африканской мирной инициативы по Украине на саммите в Санкт-Петербурге также призвали ООН принять необходимые меры для высвобождения 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и бесплатной доставки в страны Африки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальное заявление по Украине после саммита "Россия — Африка" будет опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на все условия ООН, условия сделки в отношении России не выполнялись из-за нежелания западных стран исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.